Zgodnie z najnowszym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie Mateusz Piskorski ma przebywać w areszcie do 27 czerwca. Oznacza to, że oskarżony o szpiegostwo polityk partii Zmiana spędzi za karatami co najmniej trzy lata – w połowie maja minie trzecia rocznica jego zatrzymania. Decyzję o przedłużeniu aresztu podjął sędzia SA Grzegorz Salamon. Sąd przychylił się do wniosku Sądu Okręgowego, który prowadzi sprawę Piskorskiego, i wydłużył politykowi areszt na kolejne trzy miesiące.

Sąd: Poważne zarzuty, wysoka kaucja

Postanowienie przekreśla szansę Piskorskiego na wyjście z aresztu za poręczeniem majątkowym. Taką możliwość sam Sąd Apelacyjny dał politykowi, rozpoznając poprzedni wniosek o areszt. W styczniu SA uznał, że postępowanie można zabezpieczyć sumą środków wolnościowych: m.in. poręczeniem majątkowym w wysokości 500 tys. zł, zakazem opuszczania kraju i kontaktu ze świadkami. Wysoką kwotę kaucji tłumaczył wagą zarzutów. Bliskim Piskorskiego nie udało się uzbierać takiej kwoty.