W poniedziałek po południu prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zdecydowało, że będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych strajkującym nauczycielom i dyrektorom szkół.

– To nasz wyraz społecznej solidarności, wartości, na której opiera się adwokatura – mówi mec. Mikołaj Pietrzak, dziekan warszawskiej ORA. Od środy do końca tygodnia codziennie po południu (w godz. 15-19) w siedzibie ORA (Al. Ujazdowskie 49) adwokaci i aplikanci będą odpowiadać na pytania pracowników szkół związane ze strajkiem.

– Pierwsze już do nas dotarły. Nauczyciele chcą np. wiedzieć, czy i jakie konsekwencje prawne za udział w strajku grożą im, czy można wpuścić do szkoły dziecko, gdy większość nauczycieli strajkuje – mówi mec. Sylwia Gregorczyk-Abram. Do adwokatów napisała też nauczycielka, która obawia się potrącenia wynagrodzenia, bo w poniedziałek podpisała w szkole listę strajkujących, a przebywa na rocznym urlopie na podratowanie zdrowia.