ROZMOWA Z CZESŁAWEM SIEKIERSKIM, eurodeputowanym PSL, przewodniczącym komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim

PAWEŁ WROŃSKI: Jarosław Kaczyński ogłosił w Kadzidle programy dopłaty 100 zł do tucznika i 500 zł do krowy. Ma to być kolejny program, tym razem dla wsi, bo – jak twierdzi prezes – „PiS mnoży pięćsetki”. Potem okazało się, że to program unijny, na który mamy szansę od 2021 r.

CZESŁAW SIEKIERSKI:Mam problem z określeniem, o co chodziło prezesowi Kaczyńskiemu. To, co powiedział, jest wyjątkowo mętne. Przypuszczam, że chciał coś rolnikom zaoferować w kampanii wyborczej i nie bardzo wiedział co. Coś mu podpowiedziano, a on nie rozumiał do końca, o czym mówi. Już teraz bowiem Unia Europejska dopłaca 400 zł do krowy w małych stadach od trzech do dwudziestu sztuk, są też osobne dopłaty do hodowli owiec i kóz.

Czyli słynny program „Krowa plus” już istnieje i płaci za niego Unia Europejska, a nie PiS i prezes Kaczyński?