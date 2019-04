Rzecznik praw obywatelskich zajął stanowisko w sprawie działań prokuratury zmierzających do zwolnienia z tajemnicy dziennikarki „Wyborczej” Ewy Ivanovej. Wniosek w tej sprawie złożył prokurator, który jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego w Gdańsku. Ivanova miałaby zeznawać w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się wobec śp. prok. Andrzeja Kaucza, członka zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” (zmarł 21 marca 2019 r.)

Pod koniec lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uznał, że nie jest właściwym sądem, by zająć się wnioskiem prokuratora. Wskazał jednocześnie, że powinien go rozpatrzyć Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym. To sąd składający się z prokuratorów, podwładnych Zbigniewa Ziobry.

„Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie w tym kontekście przypomnieć, że tajemnica dziennikarska jest instytucją szczególną. Ochrona tajemnicy dziennikarskiej jest podstawową gwarancją wolności mediów i swobody wypowiedzi, chronionych przez art. 14 i 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” – podkreśla Adam Bodnar.