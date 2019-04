1 ZDJĘCIE Minister edukacji Anna Zalewska podczas kolejnego dnia negocjacji rządu z przedstawicielami nauczycieli. (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Od ok. 4 tys. do ok. 6 tys. zł brutto powinien zarabiać nauczyciel kontraktowy - uważają posłanki i posłowie, którzy pracowali w szkole. Dziś to 3380 zł. Są też pomysły, by uzależnić pensje od nauczanego przedmiotu, .