W sobotnie popołudnie PiS zjechał do Kadzidła, niewielkiej wsi na ziemi kurpiowskiej. Zgubić się nie sposób, policja pilnuje dojazdu, otacza Zespół Szkół Powiatowych, kieruje na odpowiednie parkingi. Funkcjonariuszy jest kilkudziesięciu. Działacze zjeżdżają autokarami, miejscowi w garniturach i garsonkach idą piechotą.

W sali gimnastycznej, gdzie gromadzą się goście, tylko tablica wyników oddaje jej sportowy charakter. Drabinki do ćwiczeń przysłoniły kolorowe płachty z pejzażem polskiej wsi. Hasło konwencji: "Wierni polskiej wsi". Na banerze reklama nowej piątki PiS: rodzina (500 plus dla każdego dziecka), infrastruktura (odbudowa lokalnych połączeń), praca (niższe PIT), starsi i słabsi (emerytura plus). Są i drewniane stoiska, a na nich sztuka kurpiowska: wystrugane w drewnie siedem grzechów głównych, obok lalki w tradycyjnych strojach kurpiowskich, kosze kwiatów z bibuły.