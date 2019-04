Spotkanie Koalicji Europejskiej w sali Global Expo na warszawskim Żeraniu była inauguracyjną konwencją przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale z wypowiedzi liderów jasno wynikało, że jest to również wspólna konwencja przed wyborami do Sejmu i Senatu, które odbędą się na jesieni.

Z punktu widzenia jej spójności szczególnie istotne było zapewnienie ze strony lidera PSL Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza, że wygrana w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest pierwszym krokiem, kolejnym - jak stwierdził - będzie wygrana w wyborach do Sejmu i sformowanie wspólnego rządu: „demokratycznego rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej". Także Włodzimierz Czarzasty, mówiąc o koalicji, stwierdził, że jest to „wspólny dom”, inny od tego „z jednym lokatorem i kotem", dom, w którym zapewne będzie jeszcze wiele sporów, ale który pozostanie jeden.

„Albo Polska będzie liderem w Europie, albo będzie partyjne państwo"