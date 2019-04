Sprawa dotyczy nowych osób powołanych do SN przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek upolitycznionej KRS. Środowisko sędziowskie uważa, że wybrano je w konkursie, który był nieważny. Prezydent ogłosił go obwieszczeniem, pod którym nie było wymaganej w konstytucji kontrasygnaty premiera. Przeprowadziła go upolityczniona KRS. „Wadliwość postępowań nominacyjnych skutkuje prawną nieważnością aktów powołania” – ostrzegają konstytucjonaliści z UJ i UMCS.

Status nowych sędziów – a jest ich w sumie 38 – jest dziś kwestionowany. W piątek wątpliwości miał przeciąć powiększony – siedmioosobowy – skład Izby Dyscyplinarnej. Izbę prezydent w całości obsadził nowymi osobami, m.in. prokuratorami i prawnikami powiązanymi z PiS. Decyzje jednak odsunięto, ma zapaść w przyszłą środę.

– To ustawka. Izba Dyscyplinarna zadecyduje o prawidłowości wyboru sędziów SN, a więc także samej siebie – skomentował na Twitterze prof. Wojciech Sadurski. – Izba Dyscyplinarna próbuje sama ocenić, czy została powołana prawidłowo. Nemo iudex in causa sua! [Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie – red.] Na kolumnie SN jest to napisane. Wyjrzyjcie przez okno neosędziowie – napisał adwokat Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy.