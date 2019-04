To konkluzja pisemnego uzasadnienia wyroku warszawskiego sądu okręgowego w precedensowym procesie przeciwko TVP pod rządami prezesa Jacka Kurskiego. Latem 2018 r. wytoczył go telewidz Waldemar Sadowski.

Sadowski uznał, że po przejęciu przez PiS w styczniu 2016 r. mediów publicznych programy informacyjne telewizji stały się tubą propagandową rządu. Że TVP codziennie manipuluje faktami w interesie obozu władzy i kreuje fałszywą rzeczywistość. Sadowski podkreślał, że „niezależnie od tego, w czyim interesie to czyni, narusza godność człowieka”. I że taką manipulacją „steruje zachowaniem ludzi”, co powoduje, iż „człowiek traktowany jest tu przedmiotowo, jako instrument do osiągania określonych celów politycznych”.

Sadowski w pozwie precedensowo przywołał art. 30 konstytucji: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.