W piątek, kolejnym już dniu negocjacji nauczycielskich związków zawodowych z rządem, Beata Szydło podtrzymała dotychczasowe propozycje: m.in. 9 proc. podwyżki od września 2019 r., skrócenie awansu zawodowego, który wcześniej wydłużyła minister Anna Zalewska, nową ocenę pracy, ustalaną centralnie wysokość dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł (dziś to decyzja samorządów). Miała jednak także obiecaną nową ofertę. Jak się okazało, to „kontrakt społeczny dla nauczycieli”, który oznaczałby podwyżkę w zamian za radykalną zmianę warunków pracy.

Dziś polski nauczyciel pracuje formalnie 40 godzin w tygodniu, ale tzw. pensum, czyli czas spędzony przy tablicy, to 18 godzin. Wśród państw OECD to jeden z najniższych wskaźników, ale na szarym końcu jesteśmy także w kwestii nauczycielskich pensji. W dodatku z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że w praktyce nasi nauczyciele pracują znacznie więcej - średnio 47 godzin tygodniowo - poświęcając czas na przygotowanie do lekcji, sprawdzanie klasówek, spotkania z rodzicami.