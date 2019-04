Po godz. 8 rozpoczęła się czwarta już w tym tygodniu tura rozmów nauczycielskich związków zawodowych z przedstawicielami rządu.

Po zakończeniu spotkania jako pierwsi oficjalnie wystąpili przedstawiciele rządu: wicepremier Beata Szydło, minister pracy Elżbieta Rafalska oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szydło podtrzymywała propozycje ze środy i mówiła o planach na przyszłość związanych z wydłużeniem pensum.

Szydło wzywa do zawieszenia strajku nauczycieli

- Wierzę w odpowiedzialność nauczycieli i namawiam do tego, żeby przeprowadzić egzaminy tak, jak one powinny się odbywać. Protest może trwać i być na te kilka dni ograniczony czy zawieszony. Odpowiedzialność za to bierze strona społeczna - powtarzała.

O planach rządu mówiła: - Jest konkretna propozycja, ten kontrakt może zacząć obowiązywać od 2020 r. My jesteśmy gotowi do rozmów.

Rząd zaproponował nauczycielom zwiększenie pensum nawet do 24 godzin, czyli o sześć więcej w stosunku do obecnego stanu. Za tym miałyby iść znaczne podwyżki wynagrodzeń (w jednym z wariantów nawet ok. 8 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego) w 2023 r. Propozycje rządu wicepremier nazwała "nowym paktem społecznym dla oświaty".