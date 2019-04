Oznacza to, że Falenta poszukiwany jest teraz nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej. Był on jednym z bohaterów afery podsłuchowej - początku końca rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W latach 2013-14 w warszawskich restauracjach nielegalnie nagrano ok. 100 osób: polityków, biznesmenów i urzędników państwowych. Wśród nich: szefa MSZ Radosława Sikorskiego, ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza czy szefową resortu infrastruktury Elżbietę Bieńkowską.

Sąd uznał Falentę za winnego zlecania kelnerom nielegalnych podsłuchów i skazał go na 2,5 roku więzienia. Biznesmen do końca twierdził, że jest niewinny. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 r. W styczniu Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na kolejne odroczenie wykonania kary (powodem miałby być zły stan zdrowia). Falenta nie był obecny na rozprawie, bo przedstawił zwolnienie lekarskie. Nie można było więc zatrzymać go już na sali rozpraw, aby doprowadzić do więzienia.