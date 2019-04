W nocy przedstawiciel Deparamentu Obrony USA Mathias Winter poinformował Izbę Reprezentantów, że amerykański rząd rozważa sprzedaż samolotów piątej generacji F-35 do pięciu krajów, w tym do Polski.

W marcu, po serii wypadków i awarii myśliwców MiG-29, o zamiarze zakupu 32 samolotów najnowszej generacji F-35 poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. F-35 jest najbardziej uniwersalnym samolotem, który ma w armii amerykańskiej zastąpić A-10, F-16, F-18 i F-15.

Zdaniem wiceprezesa Lockheed Martin Richarda Edwardsa, który spotkał się z dziennikarzami w Warszawie, rozmowy z tej kwestii powinny posuwać się bardzo szybko. Pytany, kiedy hipotetycznie Stany Zjednoczone mogłyby dostarczyć pierwsze samoloty, stwierdził, że gdyby kontrakt został podpisany już teraz, to byłoby to możliwe w 2024 r. Dodał jednak, że byłoby to uzależnione od szkolenia pilotów, które związane jest z zakupem sprzętu nowej generacji.