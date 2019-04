CZARNA KSIĘGA PIS. EDUKACJA >>>

Po godz. 8 rozpoczęła się czwarta już w tym tygodniu tura rozmów nauczycielskich związków zawodowych z przedstawicielami rządu pod dowództwem Beaty Szydło. Strona rządowa już zapowiedziała przerwę o godz. 9.30.

- To, co zaproponował ZNP, jest naprawdę maksymalnym ustępstwem wobec tego wszystkiego, co było przedmiotem negocjacji w momencie ich rozpoczynania - powiedział w rozmowie z dziennikarzami kilkanaście minut przed rozpoczęciem negocjacji Sławomir Broniarz. - Determinacja nauczycieli rośnie z każdą godziną.

Jak stwierdził, „sytuacja uległa radykalnej zmianie” po słowach Adama Bielana, którego wypowiedź prezes ZNP nazwał „bardzo krzywdzącą”, po prostu „głupią”. Przed dwoma dniami wicemarszałek Senatu stwierdził w TVN24 m.in., że „bardzo znaczna część tej akcji, którą pan Broniarz organizuje od wielu miesięcy, była zaplanowana już w zeszłym roku w gabinecie Grzegorza Schetyny, jego współpracowników, po to, żeby zaszkodzić nam w kampanii wyborczej”.