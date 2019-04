Decyzję podjął Łukasz Zimicz z łódzkiej prokuratury okręgowej. „Wyborcza” dotarła do tej decyzji i jej uzasadnienia. Wynika z niej, że w artykułach faktycznie cytowano fragmenty materiałów dowodowych śledztwa, w tym opinie biegłego.

Ujawnienie szczegółów postępowania to przestępstwo, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Dlatego sędzia Wojciech Łączewski złożył zawiadomienie do prokuratury. Chciał ustalenia, jaką drogą wyciekają ze śledztwa materiały i kto za to odpowiada.

Prorządowe media na kroplówce z prokuratury

Sprawa, z której wyciekły informacje, dotyczy rzekomej komunikacji na Twitterze Łączewskiego z osobą podającą się za redaktora naczelnego „Newsweeka” Tomasza Lisa. Mieli ustalać wspólne działania wobec rządu PiS. Publikowane przecieki wskazywały m.in. na to, że włamania na urządzenia sędziego nie było. To miało sugerować, że Łączewski namawiał osobę podającą się za dziennikarza do przyjęcia nowej strategii politycznej w walce z rządem.