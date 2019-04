- Przed nami wielki wybór, bo chodzi o przyszłość Polski - tak tłumaczył ideę hasła lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna. Wyraził przekonanie, że 26 maja to KE wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, a wówczas Polska wróci do grona najważniejszych państw wspólnoty.

Deklaracja, którą przedstawił, składa się z dziesięciu punktów.

1.Polska wśród liderów Unii Europejskiej - to zapowiedź zakończenia izolacji Polski na arenie europejskiej.

2. Unia na rzecz wyrównania poziomu życia Europejczyków - działania na rzecz podniesienia poziomu życia Polaków, by był porównywalny z poziomem życia innych państw UE.

3. Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów - zapowiedź walki o nowy budżet europejski, który ma wzrosnąć o 10 proc., ale według wstępnych założeń być niższy dla Polski.

4. Unia na rzecz czystego powietrza i taniej energii - promocja zielonych źródeł energii i walka ze smogiem w Polsce (nasz kraj ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie).