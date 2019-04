Prezentacja odbyła się, gdy w Sejmie posłowie debatowali nad projektem PiS. To jeden z elementów "piątki Kaczyńskiego". Dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto dostanie w maju 9,7 mln emerytów i rencistów. Mimo różnych obiekcji ze strony opozycji posłowie przyjęli ją niemal jednomyślnie - 396 głosowało za, 3 przeciw, a 19 się wstrzymało. Teraz projekt trafi do Senatu.

"Niniejszy projekt ma jeden cel: zmobilizować grupę blisko dziesięciu milionów emerytów i rencistów w Polsce do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz poparcia przez nich partii Prawo i Sprawiedliwość" - przekonywali przedstawiciele republikańskiego think tanku.

"Ta ustawa pokazuje priorytety PiS"

Dlaczego? Ponieważ według nich ustawa nie jest systemową propozycją pomocy dla osób starszych, nie ma też charakteru ciągłego, ale będzie jednorazową wypłatą.

"Niezbytym dowodem na 'wyborczy' charakter tego świadczenia jest fakt, że gwałcąc zasady przyzwoitej legislacji (m.in. przyjęcie przez rząd projektu z brakami formalnymi, tempo prac w Sejmie, brak vacatio legis), projektodawcy robią wszystko, by świadczenie zostało wypłacone przed długim weekendem majowym i eurowyborami" - pisze Klub Jagielloński.