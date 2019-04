4 i 5 kwietnia w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się Personal Democracy Forum 2019, największa europejska edycja amerykańskiej konferencji, która skupia się na tematach związanych z partycypacją obywatelską i wykorzystaniem technologii dla dobra wspólnego. Obecna edycja dotyczy zaufania w sferze publicznej, a jednym z jej partnerów jest „Wyborcza”. Organizatorzy zapewniają transmisję online. Szczegóły na pdfcee.pl

Dominika Wantuch: Jaka jest największa bzdura, jaką słyszałaś na temat globalnego ocieplenia?

Katarzyna Jagiełło: Największą bzdurą jest samo podawanie w wątpliwość istnienia zmian klimatu. I mniejsze znaczenie ma, czy wątpliwości są związane z tym, że w karbonie temperatury były wyższe, czy z argumentem, że dwutlenek węgla jest gazem zbawczym dla produkcji roślinnej. To są dowody na głęboką niewiedzę.

Już fakt negowania, że mamy kryzys na krawędzi katastrofy klimatycznej, powinien wykluczać z debaty politycznej. Nie mamy już czasu na wątpliwość, na prowadzenie debat z ludźmi, którzy zaprzeczają globalnemu ociepleniu. Jeśli ktoś ma dziś wątpliwości co do antropogenicznego wkładu w kryzys klimatyczny, oznacza to, że nie odrobił lekcji i zachowuje się jak kompletnie nieodpowiedzialny człowiek.