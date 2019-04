„Emerytura plus” to pierwsza z obietnic tzw. piątki Kaczyńskiego złożona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz jesiennymi do Sejmu i Senatu RP. Ich elementem jest m.in. 500 plus na pierwsze dziecko i obniżenie podatków dla młodych. W sumie ma to kosztować budżet ok. 40 mld zł.

Morawiecki: Opozycja zabierze wam pieniądze

Morawiecki wszedł na mównicę jeszcze przed debatą i udowadniał, że idea „Emerytury plus” nie jest „kiełbasą wyborczą” czy „ochłapem” – jak mówi opozycja – ale podziękowaniem dla „kochanych emerytów”, którzy odbudowywali kraj, w czasach PRL stali w kolejkach, a w czasach Balcerowicza i liberałów zostali zepchnięci na margines.

Jak mówił szef rządu, działania PiS są dowodem na to, że partia ta nie tylko obiecuje, ale realizuje plany. Lirycznie zapowiedział, że wiosenny dodatek zapewni emerytom piękną jesień życia. Groził, że w razie wygranej opozycji może ona zlikwidować to, co wprowadziła obecna władza.