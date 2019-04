- Nadal strajk jest bliżej niż porozumienie – powiedział w środę rano Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przed godz. 15 przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zaapelowała, aby obie strony zaczęły zmierzać do finałowego etapu negocjacji. Są dwie możliwości: porozumienie albo protokół rozbieżności.

ZNP i FZZ we wtorek nieco złagodziły żądania: zamiast 1 tys. zł podwyżki zaproponowały 30 proc. od stycznia 2019 r. To dawałoby nauczycielom od 720 do 990 zł więcej w zależności od stopnia awansu. Koszt dla budżetu wyniósłby nie 14, ale 12 mld zł.

Trzeci związek, oświatowa „Solidarność”, wstępnie zaakceptował propozycje rządu, które przyniosła na spotkanie we wtorek wicepremier Beata Szydło. Ta jednak mówiła wczoraj, że walczy o podpisanie porozumienia ze wszystkimi centralami związkowymi.

Szydło: Zawieście protest. W przeciwnym wypadku bierzecie odpowiedzialność za uczniów