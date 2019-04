Paski „Wiadomości”, czyli tytuły materiałów tego dziennika wyświetlane na ekranie, wzięła na warsztat Rada Języka Polskiego. Były już opisywane wiele razy, bo stały się symbolem stosunku obecnej władzy, w tym szefa TVP Jacka Kurskiego, do informacji.

Od 2016 r., gdy PiS przejął media publiczne, programy informacyjne TVP stały się pasem transmisyjnym władzy do narodu. Zgodnie zresztą z dyspozycją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wedle którego „w Polsce za pomocą telewizji można wykreować obraz, jaki się chce, bo społeczeństwo nie analizuje tego, co tam widzi, tylko przyjmuje jako prawdziwe”, a media publiczne to „osłona medialna” władzy i „kanał dotarcia do Polaków z własnym przekazem".

Wnioski naukowców miażdżące dla "Wiadomości" TVP

Naukowe opracowanie dotyczące pasków "Wiadomości" TVP przygotowali: dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego (obecna przewodnicząca Rady Języka Polskiego), dr hab. Rafał Zimny z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wstęp przygotował prof. Andrzej Markowski (przewodniczący Rady Języka Polskiego, w czasie gdy Rada zajęła się tym tematem).