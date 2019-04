Chruszcz ostatnio był posłem koła Wolni i Solidarni, którym kieruje Kornel Morawiecki. Kandydował z pierwszego miejsca w okręgu szczecińskim. Otrzymał ponad 11 tys. głosów. Był jednym z pięciu członków Ruchu Narodowego, którzy weszli do Sejmu z list Kukiz'15. Do parlamentu weszli jeszcze Tomasz Rzymkowski, Bartosz Józwiak, Adam Andruszkiewicz (aktualnie wiceminister cyfryzacji) i Robert Winnicki. Do dziś w Kukiz'15 zostali tylko Rzymkowski i Józwiak.

Po dołączeniu Chruszcza klub PiS będzie liczył 238 posłów. Chruszcz jest wiceszefem sejmowej komisji infrastruktury, zasiada również w komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Z wykształcenia jest architektem.

Chruszcz: Chcę realnie reformować kraj

Podczas pikiety narodowców w 2015 roku na szczecińskim pl. Grunwaldzkim mówił, że toczy się walka, "którą wygramy albo my, albo komuniści". - Jesteśmy kolejnym pokoleniem "żołnierzy wyklętych"! - wołał Chruszcz. Zwrócił się wtedy również do "zdrajców i komunistów". - Będziemy was tropić i śledzić. Znajdziemy was! - mówił. Wyjaśniał, że komunistyczni wrogowie są w sądach, mediach, a nawet Komendzie Głównej Policji.