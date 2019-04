Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska jest liderką wyborczej listy PiS do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego. O ewentualnym wycofaniu jej ze startu w majowych wyborach mówią sami politycy obozu władzy. – Kiedy układaliśmy listy, jedynym, co ją obciążało, była afera z PCK, ale wtedy uznano, że nam to nie zaszkodzi. Teraz doszły jeszcze roszczenia nauczycieli, realna groźba strajku i jej konflikty wewnątrz rządu – opowiada nasz rozmówca z partii rządzącej.

Rozważa się już nawet, kto mógłby zastąpić Zalewską.

Polityk z Dolnego Śląska: – Jeśli miałoby dojść do zmiany, to na 60 proc. obstawiałbym, że liderem byłby jakiś „spadochron”, np. wrócić mógłby prof. Ryszard Legutko. Z rodzimych polityków możliwości są trzy: Adam Lipiński, Michał Dworczyk i Elżbieta Witek. Dwaj pierwsi na pewno nie będą chcieli, a Witek mogłaby wzbudzić opór lokalnych struktur.