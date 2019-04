– Cały czas rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń – zapewniała we wtorek od rana wicepremier Beata Szydło. Rząd zaproponował nauczycielom, by inaczej rozdzielić dodatki i tym samym zwiększyć obiecaną na wrzesień podwyżkę z 5 do ponad 9 proc. Chciałby ją sfinansować, likwidując dodatek za wyróżniającą pracę dla najlepszych nauczycieli – tyle że ten nie został jeszcze wprowadzony, a jedynie zaplanowany przez minister Annę Zalewską na 2020 r.

„Solidarność” przyjęła tę zmianę z optymizmem. – Nasze minimum negocjacyjne jest zrealizowane – stwierdził Ryszard Proksa, szef oświatowej „S”.

Inaczej sprawy widzą Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. – Pani premier przesunęła pieniądze z lewej do prawej kieszeni – komentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP. – To nas absolutnie nie zadowala. Nie pójdziemy do nauczycieli i nie powiemy im, że proponujemy podwyżkę, która zostanie sfinansowana z obcięcia dodatków.