29-letni Maciej z autyzmem całe dnie przesiaduje w domu z rodzicami. Dzienne środowiskowe domy samopomocy, w których teoretycznie mógłby spędzać czas, nie mają dla niego oferty.

– Gdy tylko mówiłem, że syn ma autyzm, drzwi się zamykały – mówi ojciec Macieja, Zbigniew Worony. – Najczęstszy argument? Mamy za mało personelu, a pana syn wymaga intensywnego wsparcia.

Do jednego z ŚDS-ów Maciej wszedł z asystentem opłacanym przez PFRON. Ośrodek nie mógł już tłumaczyć się brakiem personelu. Od Macieja wymagano jednak, żeby dostosował się do programu zajęć.

– Najgorsze były poranne rozmowy uczestników o tym, co kto robił w domu – opowiada Worony. – Mój syn nie mówi, więc nie mógł w tym uczestniczyć i niespecjalnie go to interesowało. A terapii dostosowanej do jego potrzeb nie było.

Bez terapii Maciej zamiast się rozwijać, zaczął się cofać. Pojawiły się tzw. trudne zachowania: bieganie, krzyki, autoagresja.