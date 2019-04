– Cały czas rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń. Zaproponowaliśmy ich inne ukształtowanie: zmianę w rozdysponowaniu dodatków, dzięki temu we wrześniu podwyżka wyniosłaby nie 5, ale ponad 9 proc. – poinformowała we wtorek wicepremier Beata Szydło, która w imieniu rządu prowadzi negocjacje z nauczycielskimi związkowcami.

Gdy zaraz po tych słowach pytaliśmy Ryszarda Proksę, szefa nauczycielskiej „Solidarności”, jakie dodatki zamierza odebrać Szydło, by sfinansować wyższą, niż planowano podwyżkę, przyznał, że nie jest to dla niego jasne. Kuriozalne, bo kilka chwil wcześniej stwierdził, że warunki rządu są dla „S” do zaakceptowania.

Państwo pozwolą więc, że wyjaśnię, co tak naprawdę proponuje nauczycielom rząd. Na razie nie ma mowy o odebraniu dodatków, które nauczyciele już mają. Jest mowa o pieniądzach, które dopiero mieli dostać, a którymi szefowa MEN Anna Zalewska chwali się od niemal dwóch lat. Chodzi o słynne „500 plus dla nauczycieli”, czyli obiecany dodatek za wyróżniającą pracę przyznawany co miesiąc przez dyrektora szkoły.