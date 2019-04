Artykuł aktualizowany

Rozmowy zaczęły się o godz. 8. Po godz.9:30 - przed posiedzeniem rządu - do dziennikarzy wyszła wicepremier Beata Szydło.

- Mamy przerwę w obradach. Strona społeczna analizuje nasze propozycje. Padły też propozycje z ich strony, poprosiliśmy, by zostały spisane.Cały czas rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń. Zaproponowaliśmy ich inne ukształtowanie: zmianę w rozdysponowaniu dodatków, dzięki temu we wrześniu podwyżka wyniosłaby nie 5, a ponad 9 proc. - powiedziała Szydło. Według niej "Solidarność" godzi się na propozycje rządu, ale ZNP i FZZ - nie. A warunkiem podpisania porozumienia jest zaakceptowanie propozycji przez wszystkie trzy centrale.

Sławomir Broniarz, szef ZNP: - Pani premier przesunęła pieniądze z lewej do prawej kieszeni. To nas absolutnie nie zadowala. Nie pójdziemy do nauczycieli i nie powiemy im, że proponujemy podwyżkę, która zostanie sfinansowana z ucięcia dodatków.