– Jesteśmy ruchem stworzonym z dwóch grup zawiązanych przez nauczycieli – wyjaśnia Ewa Bachman, współorganizatorka akcji, działaczka organizacji pozarządowych. Jedna grupa to JaNauczyciel – stworzona na Facebooku niecałe dwa lata temu z inicjatywy nauczycieli, druga – poznański #ProtestZWykrzyknikiem.

– Związki zawodowe mają postulat płacowy, ale to konieczne minimum do zmiany – mówi Bachman. – My chcemy rozmawiać o szerszej perspektywie, o merytorycznej i organizacyjnej zmianie szkoły. Wnioski z narad przedstawimy osobom mającym bezpośredni wpływ na realizację zmian. Jesteśmy ruchem społecznym. Chcemy rozmawiać ze wszystkimi. Edukacja powinna znajdować się ponad podziałami.

Pytania, na które odpowiedzi szukać będą uczestnicy narad, to: czego uczy szkoła i do czego przygotowuje, jak uczymy i wychowujemy, jak motywujemy do nauki, jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej, kształt wewnętrznych relacji w szkołach oraz pozycja nauczycieli i oczekiwania względem nich.