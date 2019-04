Sławomir Broniarz, szef ZNP: - Wysłuchaliśmy propozycji pani premier, są dokładnym powtórzeniem tego, co słyszymy od wielu tygodni i co nauczyciele zanegowali. To one sprawiły, że w spór zbiorowy weszło kilkanaście tysięcy placówek. Oczekujemy wzrostu wynagrodzenia, a nie przerzucania się dodatkami.

Wcześniej Beata Szydło poinformowała, że rząd zaproponował nauczycielom kilka rozwiązań, ale tak naprawdę tylko dwie z nich są nowe: chodzi o skrócenie stażu dla nauczycieli ponownie do dziewięciu miesięcy (wcześniej to Anna Zalewska wydłużyła go o rok) oraz ustalenie centralne stałego dodatku za wychowawstwo w wysokości kilkuset złotych. Nie ma jednak mowy o tym, czy rząd przekazałby na to pieniądze, czy ta odpowiedzialność spadłaby na samorządy. Dziś to one ustalają wysokość tego dodatku, trzeba też pamiętać, że nie wszyscy nauczyciele mogliby liczyć na takie wsparcie, bo nie są wychowawcami. To dlatego związkowcy chcą rozmawiać o wynagrodzeniu zasadniczym, a nie dodatkach.