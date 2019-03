ZNP zorganizowało konferencję prasową, by podsumować dotychczasowe działania związane ze strajkiem. Przypomnijmy: w szkołach odbyły się referenda przed zaplanowanym na 8 kwietnia bezterminowym strajkiem. Sławomir Broniarz poinformował, że strajkować będzie ponad 15 tys. placówek, czyli 79 procent.

- Jutro rozpoczynają się rozmowy z rządem. ZNP razem z Forum Związków Zawodowych mają jednolity postulat: podwyżka płac o 1000 zł. Liczymy, że rozmowy zakończą się jutro. Jeżeli nie - jesteśmy gotowi na rozmowy 24 godziny na dobę - powiedział Broniarz.

Zapytał też publicznie kierownictwo "Solidarności" o to, czy popiera postulat ZNP i czy przyłączy się do rozmów z rządem. Umocniłoby to pozycję negocjacyjną, bo wówczas na rząd naciskałyby aż trzy centrale związkowe. Sytuacja "Solidarności" jest jednak złożona - centrala odcina się od protestu ZNP, ale w niektórych miastach doły chcą przyłączyć się do strajku.