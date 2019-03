Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, powołując się na prawo do informacji publicznej, wystąpiła na początku marca do Instytutu Pamięci Narodowej o informacje związane z dezubekizacją. IPN odgrywa tu bowiem kluczową rolę. To na podstawie opinii Instytutu o przebiegu służby obniżono kilkudziesięciu tysiącom funkcjonariuszy świadczenia do nawet 900 zł netto. Wystarczyło, że IPN uznał, iż dana osoba „pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa”.

Sportowcy na fikcyjnych etatach

Tysiące funkcjonariuszy odwołało się od tej decyzji. Do tej pory zarówno MSWiA, jaki i IPN nie podawały informacji, ile odwołań uwzględniono. Ale 18 marca Instytut odpowiedział Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP: „IPN anulował 279 informacji o przebiegu służby poprzez stwierdzenie, że osoba, której dotyczy informacja, nie pełniła służby na rzecz totalitarnego państwa” – czytamy w piśmie IPN.