„Gdy członek PKW kończy 70 lat, jego członkostwo wygasa” – stwierdza kodeks wyborczy. Taka sytuacja ma miejsce dzisiaj: 70 lat kończy szef PKW sędzia Wojciech Hermeliński.

Hermeliński jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W Komisji zasiadał od 2014 r., wtedy też został wybrany na przewodniczącego. Na stanowisku zastąpił Stefana Jaworskiego, który – podobnie jak niemal cały skład PKW – podał się do dymisji jesienią 2014 r. Przyczyną było zamieszanie wokół wyborów samorządowych.

Gdy Hermeliński obejmował kierownictwo obsadzonej nowymi osobami PKW, 63 proc. badanych przez CBOS oceniało pracę Komisji negatywnie. Cztery lata później ocena Komisji była diametralnie inna. Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych pracę PKW pozytywnie oceniło rekordowe 69 proc. ankietowanych Polaków.

– PKW nie muszę niczego życzyć, bo obecna Komisja na pewno będzie działać bardzo dobrze i moje odejście niczego tu nie zmieni. Są tam znakomici fachowcy, którzy będą sobie świetnie radzić – powiedział „Wyborczej” Hermeliński w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf. – A co do przyszłości, to życzyłbym sobie, żeby przyszła PKW w nowym składzie kontynuowała i przejęła te wszystkie dotychczasowe zasady – neutralności, apolityczności, sprawności w funkcjonowaniu – dodał.