Powoła go na stanowisko prezesa (prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu 3-4 kwietnia) na czteroletnią kadencję Sejm za zgodą Senatu. Nowak zajmie miejsce obecnej prezes urzędu prawniczki Edyty Bielak-Jomaa.

Zaufany człowiek Kaczyńskiego

Nasze źródła twierdzą, że kandydatura Nowaka wzbudziła szereg wątpliwości nawet w samej partii rządzącej, a za decyzją o wystawieniu jego kandydatury stało najwyższe kierownictwo z Nowogrodzkiej. Nowak uchodzi bowiem za zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego.

Dlaczego jego kandydatura budzi emocje nawet w obozie, który go rekomenduje? Prezes urzędu – zgodnie z ustawą – powinien wyróżniać się wiedzą prawniczą. Tymczasem Nowak ani nie jest prawnikiem, ani nie wyróżnia się wiedzą prawniczą. W zgłoszeniu kandydata na stronach Sejmu nie ma ani słowa o jego dorobku naukowym z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Można za to przeczytać, że to absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej oraz podyplomowych studiow EMBA w Wyz?szej Szkole Menadz?erskiej w Warszawie.