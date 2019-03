O tajemniczym liście usłyszeliśmy w połowie marca, gdy Julia Przyłębska ogłosiła, że wydanie wyroku w sprawie prezydenckiej ustawy o KRS zostanie odroczone. Prezes TK wygłosiła przy okazji enigmatyczne oświadczenie. – Chciałam państwa o czymś poinformować. W dniu wczorajszym do mnie, jako prezesa i przewodniczącego składu, wpłynął wniosek jednego z sędziów TK – wniosek poza jakimikolwiek procedurami. Zmierzał on do tego, aby skład orzekający podjął określone czynności w ramach orzekania. To sytuacja zaskakująca i niebywała – powiedziała.

Trybunał nie chciał ujawnić informacji, o jakie pismo chodzi, a dziennikarze przez tydzień zastanawiali się, kto mógł być jego autorem. Tę informację właśnie ujawnili sami sędziowie. „W związku ze spekulacjami, które pojawiły się po posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, czujemy się w obowiązku poinformować o tym opinię publiczną” – napisali w oświadczeniu.