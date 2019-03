Skarga nadzwyczajna to nowe narzędzie prawne wprowadzone w ubiegłym roku prezydencką reformą sądownictwa. Umożliwia wzruszenie prawomocnych wyroków sądów, jeśli m.in. naruszały zasady określone w konstytucji. – Skargi pomogą osobom skrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości – uzasadniał wprowadzenie skarg prezydent Andrzej Duda. Innego zdania była Komisja Europejska, która wezwała Polskę do wycofania skargi, bo uchylanie prawomocnych wyroków zachwieje systemem prawnym.

– Nawet jeśli można mieć zastrzeżenia do samej instytucji skargi nadzwyczajnej, to zasada zaufania obywatela do państwa musi być przestrzegana zawsze. Konstytucja każe też Rzecznikowi Praw Obywatelskich podjąć działania na rzecz obywatela w tego rodzaju sprawach – przedstawił pierwszą skargę rzecznik Adam Bodnar. RPO złożył ją w Sądzie Najwyższym w 2018 r. We wtorek rozpoznano ją w nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.