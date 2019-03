Dlaczego Chrzanowski mógł być zainteresowany treścią nagrań? Ze źródeł w Komisji Nadzoru Finansowego wiemy, że oficjalnie powodem miała być „tocząca się w KNF procedura dotycząca rękojmi inwestora”, ale jednocześnie wiadomo, że co najmniej od 28 marca do 13 listopada 2018 r. Chrzanowski zaciskał wokół Czarneckiego pętlę. Z jednej strony sugerował, że państwo może przejąć banki Czarneckiego (Getin Noble oraz Idea Bank) za „symboliczną złotówkę”, z drugiej – dawał do zrozumienia, że tylko on może uratować miliardera. W zamian za przychylność KNF Czarnecki miał u siebie zatrudnić wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika i zapłacić mu wynagrodzenie w wysokości 1 proc. wartości banków, czyli ok. 40 mln zł.

Czarnecki nie przyjął propozycji. 28 marca bankier nagrał szefa KNF. A 7 listopada zawiadomił prokuraturę o próbie korupcji. 13 listopada nagranie ujawniła „Wyborcza”. Chrzanowski stracił stanowisko, a dwa tygodnie później został aresztowany. Siedział dwa miesiące. Śledztwo w jego sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach.