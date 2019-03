Warszawski sąd okręgowy to kluczowy w kraju sąd rozstrzygający najważniejsze sprawy kryminalne, gospodarcze, a także te dotyczące polityków i organów państwa. To także najbardziej obciążony pracą sąd w Polsce. Rocznie wpływa do niego 90–100 tys. spraw.

W poniedziałek Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego negatywnie oceniło informację prezes Joanny Bitner o działalności Sądu Okręgowego w Warszawie za ostatni rok (stosunkiem głosów 102 do 44). We wtorek ma trafić do ministerstwa sprawiedliwości jej pismo z rezygnacją.

Prezes chciała wymiany wiceprezesa

Prezes Bitner została powołana na stanowisko przez Zbigniewa Ziobrę jesienią 2017 r., po zakończeniu kadencji swej poprzedniczki. Wraz z nią stanowiska objęli wiceprezesi, którzy zajęli miejsca po osobach odwołanych przed upływem kadencji.

O tym, że Bitner przymierza się do rezygnacji, mówiło się już od końca ubiegłego roku. Z informacji „Wyborczej” wynika, że prezeska zabiegała w ministerstwie o zmiany personalne w pionie karnym swego sądu. Chodziło o wymianę Dariusza Drajewicza, który – podobnie jak Bitner – we wrześniu 2017 r. objął stanowisko wiceprezesa pionu karnego sądu. Jego błyskawiczną karierę opisywaliśmy już w „Wyborczej” wielokrotnie.