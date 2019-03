1 ZDJĘCIE Jarosław Kaczyński (Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta)

- Polska jest w stanie sama sobie dać radę. Ma silną straż graniczną, można ją w razie potrzeby rozbudować. My się obronimy, ale cała Europa musi umieć się obronić. To jest bardzo, bardzo, ważne zadanie. To jest zadanie, które muszą wykonać także nasi europosłowie - mówił Jarosław Kaczyński w Wieluniu.