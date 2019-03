Swój piątkowy materiał poświęcony możliwemu strajkowi nauczycieli „Wiadomości” TVP zatytułowały „Pomimo podwyżek nauczyciele grożą strajkiem”. - Apeluję do nauczycieli, by przy swoich uczniach byli - mówiła tego dnia minister edukacji Anna Zalewska. - By emocjonowali się tylko tym, że trzeba jak najlepiej napisać egzamin.

- Byliśmy, jesteśmy i będziemy przy uczniach, nawet wtedy, gdy pani zakończy swoją kampanię do europarlamentu. Zależy nam na tym, aby ci nauczyciele, do których pani się zwraca, mieli właściwą gratyfikację od państwa i MEN - odpowiedział jej prezes ZNP Sławomir Broniarz. Przypomniał, że do strajku zostało mało czasu, a piłka jest po stronie rządu. Do 25 marca szkoły i przedszkola mają przeprowadzić referenda w tej sprawie.

W swoim materiale „Wiadomości” zacytowały uczniów i nauczycieli, którzy obawiają się strajku. Ale wykorzystały też słowa nauczycielki Małgorzaty Biernackiej, która mówi: - Podwyżka była satysfakcjonująca, jestem zadowolona z tych podwyżek. Oczywiście zawsze może być lepiej, ale nie narzekajmy, jest OK.