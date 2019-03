Najwięksi polityczni gracze odsłaniają wyborcze karty przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a w tle swój marsz na Brukselę organizują też przeciwnicy Unii Europejskiej. – Gdy przekroczymy 5 proc. w eurowyborach, wyślemy prezydentowi Andrzejowi Dudzie kwiaty, że zawetował zmianę kodeksu wyborczego, który wykluczyłby nas z podziału mandatów – mówi „Wyborczej” Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

Narodowcy weszli w szerszy sojusz i do Brukseli wybierają się pod szyldem: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Kalendarz działań mają już ustalony: w przyszłym tygodniu przedstawią swoich kandydatów, którzy będą ubiegać się o mandat, potem 6 kwietnia konwencja w Warszawie, stamtąd rozjazd po Polsce na spotkania z wyborcami, by 1 maja, w 15. rocznicę wejścia Polski do UE, spotkać się w Warszawie na Marszu Suwerenności. – Robimy marsz w rocznicę Anschlussu. 15 lat temu 24 proc. ludzi zagłosowało przeciw, myślę, że teraz będzie więcej – mówił w Sejmie Janusz Korwin-Mikke. Do wspólnego maszerowania zachęcał też lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki: – To będzie wielki marsz przeciwko zawłaszczaniu suwerenności państwa polskiego przez brukselskich komisarzy.