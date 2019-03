Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego Kazimierza Kujdy na posiedzeniu, które zaplanowano na 2 kwietnia o godz. 9.30.

„Jeśli uzna, że przesłanki do wszczęcia takiego postępowania zostały spełnione, wyda stosowne postanowienie i przekaże oświadczenie lustracyjne do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w celu przygotowania postępowania lustracyjnego oraz przedstawienia stanowiska w sprawie zgodności oświadczenia z prawdą” - czytamy w informacji przesłanej w piątek przez sekcję prasową Sądu Okręgowego w Warszawie.

Oświadczenie lustracyjne Kazimierza Kujdy wpłynęło do sądu 22 lutego. Dwa tygodnie wcześniej Kujda złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania lustracyjnego (o tzw. autolustrację). Dokumenty wysłał jednak do Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie, a powinien złożyć je bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wynika to wprost z Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.