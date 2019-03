W piątek minister zwróciła się do nauczycieli, którzy chcą rozpocząć strajk dwa dni przed egzaminami gimnazjalnymi. Wystąpienie zaczęła od słów: "Koleżanki i koledzy".

- Apeluję do nauczycieli, by przy swoich uczniach byli - mówiła Anna Zalewska. - By emocjonowali się tylko tym, że trzeba jak najlepiej napisać egzamin.

Wyjaśniła, że Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów.

Dalej stwierdziła, że MEN przez ostatnie trzy lata zrealizował większość postulatów ZNP. Chwaliła się wspieraniem samorządów i zwiększeniem nakładów z budżetu na szkolnictwo. - Pokazujemy, że przez trzy lata dbaliśmy o szkołę, o nauczycieli.

Kończąc, powtórzyła: - Bądźmy razem z dziećmi, bądźmy przy egzaminach, rozmawiajmy, postarajmy się, by nie dotyczyły dzieci, by spokojnie się uczyły i przygotowywały do egzaminów.