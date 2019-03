Piotr Pałka to były współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, który doradzał mu w sprawie wizerunku. W zeszłym tygodniu - wraz z byłą szefową "Wiadomości" Marzeną Paczuską - wszedł do zarządu TVP, dołączając do prezesa Jacka Kurskiego. Stało się tak decyzją Rady Mediów Narodowych - nowego ciała utworzonego przez PiS - która jako jedyna może powoływać i odwoływać członków zarządów mediów publicznych. Na pięciu członków trójka to posłowie PiS: Joanna Lichocka, Elżbieta Kruk i Krzysztof Czabański (szef).

Jak dowiedziała się "Wyborcza", zarząd TVP został powiększony na wyraźne życzenie prezydenta, który od dawna był z Kurskim w konflikcie. Andrzej Duda mógł stawiać warunki, ponieważ na jego biurko trafiła ustawa, która pozwala na zasilenie TVP i Polskiego Radia kwotą 1,2 mld zł - to rekompensata za ulgi w płaceniu abonamentu. W poniedziałek, po zmianach w zarządzie TVP, prezydent ustawę podpisał.