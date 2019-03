Dom Pielgrzyma na warszawskim Żoliborzu to hotel, sale konferencyjne i restauracja z domowymi obiadami. Przed laty zarządzał nim radny PiS Cezary Jurkiewicz, dziś wiceszef Polskiej Fundacji Narodowej. Senatorowie PiS spotkali się tam we wtorek ze swoim prezesem Kaczyńskim. Przyjechali autokarem, on służbowym autem. Wszystko w ścisłej konspiracji. – Nie wiemy, gdzie się odbędzie ani o czym się będzie dyskutowało. Brzmi to głupio, ale tak jest – mówiła senator Maria Anders. – Rutynowe spotkanie, nic nadzwyczajnego – zapewniał Jarosław Kaczyński.

Później także żaden z senatorów nie zdradził szczegółów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski: – Rozmawialiśmy o wszystkim, jak zazwyczaj, bardzo ciekawe spotkanie.

– Mobilizacja przed wyborami? – dopytywali dziennikarze.

– Nie, o tym nie, jesteśmy mocno zmobilizowani, nie potrzebujemy się mobilizować.