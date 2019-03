O polskich wątkach zamachu media spekulowały już od 15 marca, kiedy 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant otworzył ogień do wiernych, którzy modlili się w dwóch meczetach w nowozelandzkim mieście Christchurch. Gdy skończyła mu się amunicja, wrócił do auta, by wymienić karabiny. Zginęło co najmniej 50 osób, drugie tyle zostało rannych (połowa z nich ciężko). Według policji atak był "bardzo dobrze zaplanowany".

Zamachowiec sam się ujawnił - w mediach społecznościowych opublikował swoje dane oraz kilkudziesięciostronicowy manifest. Opowiada w nim o swojej nienawiści do muzułmańskich imigrantów w Europie i chwali sprawców strzelanin oraz organizacje białych suprematystów w USA.

Fanatyczny rasista i neopoganin

W dokumencie pojawiły się też wątki polskie. Terrorysta wymienia Polskę wśród krajów, gdzie może powstać ruch, który należy wspierać politycznie, finansowo i fizycznie. Oprócz Polski są to jego zdaniem Austria, Francja, Argentyna, Australia, Kanada i Wenezuela.