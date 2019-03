Prosimy o bezpłatną rejestrację na spotkanie pod adresem biletycjg24.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 22 555 54 55

Czy można w pokojowy sposób zakończyć konflikt polityczny dzielący? I jak przekroczyć polaryzację polityczną? Te pytania są dziś równie aktualne, co w 1989 roku, kiedy opozycja i władza w Polsce usiadły do rozmów przy Okrągłym Stole. Chociaż historia się nie powtarza, doświadczenie Okrągłego Stołu pozostaje bardzo ważną i ponadczasową lekcją, także na poziomie techniki politycznej.

W komentarzu do wydanej niedawno książki pt. "Psychologia Okrągłego Stołu" - Adam Michnik mówi:

„Okrągły Stół wciąż budzi kontrowersje - zarówno jego geneza, jak przebieg i rezultaty. Wczorajsi więźniowe zasiedli do negocjacji z wczorajszymi strażnikami więzień. Ta książka mówi o psychologicznych uwarunkowaniach, które wyznaczały postawy negocjatorów z obu stron. Dla mnie, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, był to wielki zbiorowy sukces polskich elit politycznych, które wykorzystały konstelację międzynarodową (przemiany w Związku Sowieckim) i wypracowały pokojowy mechanizm demontażu dyktatury. Okrągły Stół otworzył drogę do wyborów 4 czerwca 1989 roku, które stały się narodowym referendum na rzecz demokracji. Wciąż jednak niemało jest takich, którzy widzą w nim zdradziecką zmowę „czerwonych” z „różowymi”, albo też zręczny manewr komunistów, który pozwolił im zachować władzę i pieniądze. Kto ma rację?”