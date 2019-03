O tym, że aż 82 posłów pracowało w przeszłości w szkole, wiemy dzięki serwisowi MamPrawoWiedziec.pl – największej bazie, która zbiera doświadczenie zawodowe parlamentarzystów. Razem z serwisem postanowiliśmy sprawdzić, co o strajku nauczycieli sądzą posłowie, którzy nauczycielami byli. Zapytaliśmy m.in., czy nauczyciele mają dziś powody do protestowania, ale też, czy posłowie w przeszłości brali udział w szkolnych protestach lub należeli do związku zawodowego.

18 proc. posłów było nauczycielami

Odpowiedzi poznamy pod koniec marca, ale już dziś sporo możemy się o posłach dowiedzieć. Prawie jedna piąta składu Sejmu (18 proc.) ma za sobą doświadczenie w pracy przy tablicy.

Najświeższe doświadczenie nauczycielskie mają Tomasz Jaskóła (Kukiz’15), był nauczycielem licealnym aż do wyboru na posła w 2015 r., oraz Anna Białkowska (PO-KO), która do 2014 r. pracowała jako nauczycielka i wicedyrektorka Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.