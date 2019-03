– Wszyscy wiedzieliśmy, że z powodu stworzenia koalicji musimy się posunąć, ale to wygląda na masakrę dotychczasowej reprezentacji PO w Brukseli i próbę utworzenia nowej. Jak można argumentować, że w PE mieliśmy europosłów bardziej kompetentnych od PiS, i równocześnie doprowadzać do wymiany co najmniej połowy z nich? – pyta jeden z eurodeputowanych, który – jak zaznacza – „startuje, ale się nie cieszy”.

Zdrojewski „do wykorzystania w polityce krajowej”

Wszystko wskazuje na to, że nie wystawiając do PE na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie Bogdana Zdrojewskiego, PO utraciła zarazem lidera listy partii w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku. Zdrojewski nie znalazł się na liście, mimo że w ostatnim momencie zaproponował, że wystartuje z ostatniego miejsca. Schetyna zaproponował mu jednak „wykorzystanie w polityce krajowej”, to jest start do Sejmu z pierwszego miejsca. Wrocławskiej redakcji „Wyborczej” Zdrojewski powiedział, że „musi sobie to wszystko przemyśleć”, ale nie zamierza startować jesienią. Przypomniał, że przez lata zdobył dla PO milion głosów, a ostatnio, gdy był liderem listy dolnośląsko-opolskiej do PE, dostał ich 160 tys. Teraz liderem będzie Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.