1 ZDJĘCIE Wladysław Kosiniak - Kamysz (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

Przedstawiłem różne scenariusze. Pierwszy to samodzielny start PSL, drugi - pójście do wyborów w szerszej koalicji, która ma szansę wygrać te wybory. Nas interesuje tylko wygrana w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a potem do Sejmu i Senatu. Gramy o wszystko - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz