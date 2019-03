Duda wyjaśnił dziennikarzom izraelskiego dziennika, dlaczego rząd czuł się obrażony komentarzami izraelskich polityków. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu, podczas szczytu bliskowschodniego w Warszawie, Benjamin Netanjahu powiedział, że podczas wojny "Polacy współpracowali z nazistami".

Biuro izraelskiego premiera wyjaśniło, że Netanjahu miał na myśli niektórych, ale nie wszystkich. Niemniej jednak Duda i premier Mateusz Morawiecki ogłosili, że Morawiecki nie poleci do Izraela, by wziąć udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, w następnym tygodniu.

Sytuacja pogorszyła się, gdy dwa dni później nowo mianowany minister spraw zagranicznych Israel Katz przeszedł do telewizji i sparafrazował byłego premiera Icchaka Szamira, mówiąc: "Polacy wyssali antysemityzm z mleka matki".

Duda: Polacy jako naród nie uczestniczyli w Holokauście

Jak na to odpowiedział Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym "The Jerusalem Post"? "Jestem prezydentem Polski i nigdy nie zgodzę się na obrażanie i poniżanie Polaków. Fakty zostały zniekształcone, co szkodzi naszej godności" - stwierdził. "Jestem uczciwą osobą i dlatego mogę przyznać się do faktów historycznych i nigdy nie będę się im sprzeciwiać. Ale nigdy nie zgodzę się z oświadczeniami, że Polacy jako naród uczestniczyli w Holokauście lub że Polska uczestniczyła w Holokauście. Upokarza nas to i rani".